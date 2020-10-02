مدير "الصحة العالمية" يتمنى لترامب الشفاء من كوفيد-19

المصدر: رويترز

بعث تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بأمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا اللذين ثبتت إصابتهما بمرض كوفيد-19.

وكان ترامب وجه انتقادات شديدة لمنظمة الصحة بسبب أسلوب إداراتها لجائحة كورونا.

وكتب تيدروس على تويتر "خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام".

وكانت الولايات المتحدة أكبر متبرع للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لكنها أعلنت عزمها الانسحاب منها ووقف تمويلها قائلة إن المنظمة الدولية على صلة وثيقة بالصين.

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