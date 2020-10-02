الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 10 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في أول أكتوبر، انخفاضا من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 10قبل يوم إلى 33. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85424 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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