البرازيل تسجّل 728 وفاة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء أمس الخميس إنها سجلت 728 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد و36157 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 144680 حالة وفاة بفيروس كورونا وأربعة ملايين و847092 إصابة مؤكدة.

والبرازيل لديها ثاني أكبر عدد وفيات بسبب كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة. وانخفضت الإصابات والوفيات اليومية بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

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