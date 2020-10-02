الاتحاد الأوروبي يتحصل على الضوء الأخضر لفرض عقوبات على بيلاروسيا

المصدر: د ب أ

أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الطريق أصبح مفتوحا أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالقمع في بيلاروسيا بعد أن أسقطت قبرص حق النقض (الفيتو)، منهية بذلك أسابيع من الجمود.

وكانت نيقوسيا تعرقل الإجراءات- التى تم الاتفاق عليها في أغسطس- وتطالب بمزيد من العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها في منطقة شرق المتوسط.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين المسألتين، ولكن قبرص دفعت بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل بنهج متسق عند الرد على انتهاك المبادئ الأساسية.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات يومية منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي جرت في 9أغسطس، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها غير شرعية.

ووفقا لأحدث خطة، تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي نحو 40 شخصا.

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