إصابات كورونا في الهند تتخطى حاجز الـ 6 ملايين

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات من وزارة الصحة في الهند تسجيل 86821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 6.31 ملايين بحلول صباح اليوم الخميس.

يأتي ذلك في الوقت الذي خففت فيه الهند المزيد من القيود لمواجهة الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا ارتفعت 1181 ليصل الإجمالي إلى 98678.

وسمحت الهند يوم الأربعاء للولايات بفتح المدارس ودور السينما. وقالت ولاية ماهاراشترا، وهي أغنى ولاية في البلاد ومقر المركز المالي مومباي إنها ستسمح أيضا للحانات والمطاعم بالعمل بشكل كامل.

وأبلغت الهند عن أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود خلال الربع الأول حتى يونيو حزيران حيث أجبرت جائحة كوفيد-19 العديد من الشركات على الإغلاق كما أجبرت البلاد على فرض واحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة للحيلولة دون انتشار الفيروس.

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