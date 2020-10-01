إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 7.19 مليون

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 6ر0% مساء أمس الأربعاء، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى 19ر7 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة مماثلة للمتوسط اليومي البالغ 6ر0% الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 816 ألفا و486 حالة أمس الأربعاء، بزيادة 4ر0% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

كما شهدت مونتانا زيادة بنسبة 5ر2% في عدد حالات الإصابة مقارنة باليوم السابق، ليصل الإجمالي فيها إلى 12 ألفا و724 حالة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ 153 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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