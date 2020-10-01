بالفيديو.. بايدن ساخراً من ترامب متى؟ "إن شاء الله"

المصدر: البيان الإلكتروني

عرفت المناظرة التلفزيونية، التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، أول الثلاثاء، تبادل الطرفين لشتائم و إهانات من قبيل "مهرج وجرو وغبي".

غير إن هناك عبارة لجو بايدن لفتت انتباه المسلمين والعرب بعد استخدامه لكملة واسعة الانتشار وهي "إن شاء الله".

وخلال طرح المذيع لسؤال مباشر لترامب كم دفعت من ضرائب بين عامي 2016 و 2017، أجاب ترامب "ملايين دولارات...ملايين الدولارات..." ورد المذيع "ملايين الدولارات ليس 750 دولارا؟"

ليقول ترامب "ملايين الدولات وسوف ترى ذلك سوف ترى" - في كشف الضرائب - ليقاطعه بايدن "متى ؟ إن شاء الله؟" في إشارة إلى أنه لن يقوم بذلك إطلاقا.

ويلجأ الكثير إلى استخدام عبارة إن شاء الله حينما يتحدثون عن أمور ليسوا متأكدين فعلا إذا ما كانوا سيقومون بها.

وتداول مغردون على موقع تويتر مقطع الفيديو لبايدن حين ذكر "إن شاء لله" مرفقة بردود أفعال متباينة

بايدن يستدل بحديث نبوي

وتذكر هذه الحادثة بأخرى مشابهة استدل فيها ترامب بحديث للنبي محمد خلال توجيه كلمة إلى مسلمي وعرب أمريكا ولقيت ردود فعل واسعة، بحسب "يورونيوز".

خطب بايدن ودّ الناخبين المسلمين عبر الإنترنت في شهر يوليو الماضي حين استهل كلمته بالحديث، قائلا الرسول محمد في حديثه "من رأى منكم مُنكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه..".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز