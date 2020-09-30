روسيا تندد باستخدام "إرهابيين أجانب" في صراع ناجورنو قرة باغ

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن محاربين سوريين وليبيين من جماعات مسلحة غير قانونية يجري إرسالهم إلى إقليم ناجورنو قرة باغ حيث تحتدم المعارك منذ أربعة أيام بين قوات من أذربيجان وأخرى منحدرة من أصل أرميني.

ودعت روسيا الدول المنخرطة في القتال إلى منع استخدام "الإرهابيين والمرتزقة الأجانب" في الصراع.

وقال مصدران من المعارضة السورية لرويترز إن تركيا ترسل مقاتلين سوريين من المعارضة لدعم أذربيجان، وهو ما نفته تركيا وأذربيجان.

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