دراسة: عقار ترامب للوقاية من كورونا غير مجد!

المصدر: رويترز

أظهرت نتائج تجارب سريرية اليوم الأربعاء أن عقار الملاريا الذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوقاية من مرض كوفيد-19 لم يُظهر أي فائدة مقابل الدواء الوهمي في الحد من الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتؤكد الدراسة إلى حد كبير نتائج تجربة سريرية أجريت في يونيو حزيران وأظهرت أن هيدروكسي كلوروكين كان غير فعال في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا المستجد.

وبدأ ترامب في دعم هيدروكسي كلوروكين في مرحلة مبكرة من تفشي الوباء وقال للصحفيين في مايو أيار إنه بدأ في تعاطي الدواء بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19. ووجدت الدراسات أن العقار لا يقدم فائدة تذكر للوقاية.

وفي الدراسة التي شملت 125 مشاركا، أصيب أربعة ممن تناولوا هيدروكسي كلوروكين كعلاج وقائي لمدة ثمانية أسابيع بمرض كوفيد-19، وجاءت نتائج فحص أربعة ممن تناولوا الدواء الوهمي إيجابية.

وكان الثمانية جميعا إما بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة لا تتطلب دخول المستشفى، وفقًا للنتائج المنشورة في دورية جاما إنترنال ميديسن.

وقال باحثون من جامعة بنسلفانيا إن البحث يظهر أنه لا يمكن التوصية بالاستخدام الروتيني للدواء بين العاملين في مجال الرعاية الصحية للوقاية من كوفيد-19.

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