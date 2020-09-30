تحطم مقاتلة إف-35 أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود

المصدر: رويترز

قالت وحدة في مشاة البحرية الأمريكية إن مقاتلة من طراز إف-35بي تحطمت بعدما اصطدمت بطائرة للتزود بالوقود جوا.

وأضاف جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية أن قائد المقاتلة قفز منها ويتلقى العلاج حاليا في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود وهي من طراز كيه.سي-130جيه بسلام.

وذكر تلفزيون إيه.بي.سي نيوز أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء.

وقال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية على تويتر "عند الساعة 1600 تقريبا ورد أن مقاتلة إف-35بي اصطدمت بطائرة كيه.سي-130جيه خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، مما أدى لتحطم المقاتلة إف-35بي".

وأضاف أن سبب الحادث قيد التحقيق.

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