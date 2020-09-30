بايدن يتّهم ترامب بأنّه "جرو بوتين"

المصدر: أ ف ب

اتّهم المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية جو بايدن الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية دونالد ترامب خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما صباح اليوم بأنّه "جرو" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن "أنا واجهت بوتين وجهاً لوجه، وأوضحت له أنّنا لن نقبل أيّاً من هذه الأمور"، متّهماً ترامب بأنّه "جرو بوتين. هو يرفض أن ينبس ببنت شفة عن المكافآت التي وضعت لقتل جنود أمريكيين" في أفغانستان.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية عديدة فقد دفع عملاء للاستخبارات الروسية أموالاً لمقاتلين "قريبين من طالبان" لقتل جنود أمريكيين.

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