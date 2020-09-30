ترامب وبايدن يصلان كليفلاند لإجراء أولى مناظراتهما

المصدر: وكالات

وصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد ظهر الثلاثاء إلى كليفلاند في ولاية أوهايو، حيث ستجرى أول مناظرة بينه وخصمه الديمقراطي جو بايدن.

وقال مسؤول كبير في حملته في الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" قبيل هبوطها "إنه جاهز".

وتتجه أنظار عشرات ملايين الأمريكيين إلى شاشاتهم لمتابعة هذه المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب (74 عاما) وبايدن (77 عاما).

وسيتواجه المرشحان على مدى 90 دقيقة في مناظرة يديرها الصحافي في فوكس نيوز كريس والاس ستجرى في كليفلاند في أوهايو، وهي ولاية متأرجحة لا يملك فيها أي من الحزبين أغلبية وازنة.

وتبادلت حملتا المرشّحين الرئاسيين الاتهامات الثلاثاء قبل ساعات معدودة من موعد المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما.

وقال فريق ترامب إن حملة بايدن نكثت باتفاق ينصّ على خضوع المرشحين قبل المناظرة لتفتيش للتثبت من عدم حيازتهما سمّاعات إلكترونية، وطالبت بفواصل عدّة خلال المناظرة.

ونفت حملة بايدن ما ورد، وقالت نائبة مدير حملة نائب الرئيس الأمريكي السابق كايت بيدنغفيلد إن فريق ترامب طلب من والاس عدم الإتيان على ذكر حصيلة وفيات كوفيد-19 ولو مرة واحدة خلال المناظرة.

ومن المقرّر أن يجري ترامب وبايدن ثلاث مناظرات قبل موعد الاستحقاق الرئاسي في الثالث من نوفمبر.

وحاليا يتقدّم بايدن على ترامب في الاستطلاعات التي تجرى على صعيد البلاد.



كما وصل المرشّح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عصر أمس الثلاثاء إلى كليفلاند في ولاية أوهايو.

ودشّن نائب الرئيس الأمريكي السابق للمناسبة طائرة حملته الرئاسية التي تحمل شعار "بايدن-هاريس" (اسم كل من المرشح الديمقراطي وشريكته في السباق كامالا هاريس التي اختارها نائبة له) باللونين الأزرق والأحمر.

وتنطلق المناظرة الرئاسية الأولى الساعة 21,00 بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 01,00 ت غ).

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