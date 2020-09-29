موسكو تغلق المدارس لأسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن مكتب عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين إغلاق المدارس لمدة أسبوعين بداية من الاثنين القادم، في ظل ارتفاع أعداد إصابات كورونا.

وأعلن مكتب العمدة أن فترة الإغلاق التي تستمر من الخامس إلى الـ18 من أكتوبر ستكون عطلة وأنه لن تكون هناك دروس عبر الإنترنت كما كان في السابق.

ونصح سوبيانين الأهالي بتجنب اصطحاب الأطفال إلى الأماكن العامة، من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

وقال سوبيانين، في بيان، :"عدد كبير من الذين يصابون بالمرض، وغالبا بدون أعراض، هم من الأطفال. وعندما يعودون إلى المنزل فإنهم ينقلون الفيروس بسهولة إلى الكبار والأقارب المسنين الذين يصابون بالمرض بصورة أكثر حدة".

وأضاف :"دعونا نستغل العطلة كفرصة لتقليل معدل الإصابة والحفاظ على صحتنا".

ونصح سوبيانين سكان موسكو المسنين بالخروج فقط إذا لزم الأمر، وطلب من أرباب الأعمال السماح بالعمل من المنزل قدر الإمكان.

وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في تصريحات منفصلة الأسبوع الماضي، إنه لا يجري حاليا دراسة فرض إغلاق جديد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 8232 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن إجمالي المصابين تجاوز بذلك مليون و 167 ألف حالة.

وسجلت روسيا 160 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 20545 حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.



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