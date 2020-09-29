إجمالي إصابات كورونا في إسبانيا 748 ألف حالة والوفيات 31411

المصدر: د ب أ

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 748 ألفا و 266 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 31411 حالة وفاة.

وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا حتى صباح الثلاثاء.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 34 أسبوعا.

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