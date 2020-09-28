طوكيو تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم.

وجاءت الحصيلة أقل من 100 حالة لأول مرة منذ يوم الاربعاء الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في العاصمة اليابانية إلى 25 ألفا و335.

من ناحية أخرى، أشارت أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الاثنين إلى ارتفاع أعداد الاصابات بالفيروس في اليابان إلى 82 ألفا و186 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 1549 حالة.

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