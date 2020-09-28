ألمانيا.. 286 ألف إصابة بكورونا والوفيات 9464

المصدر: د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 286 ألفا و339 حالة حتى صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9464 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 250 ألفا و866 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.

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