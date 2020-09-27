مثل أفلام هوليود.. اختطفوا طائرة لتهريب أصدقائهم من السجن

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة البلجيكية اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم يُعتقد أنهم خطفوا طائرة هليكوبتر وأجبروا قائدتها على التحليق أعلى سجنين فيما يشتبه أنه محاولة لتهريب سجناء.

ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات عن المشتبه بهم. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشرطة تبحث عن ثلاثة أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) نقلا عن المدعي العام بمدينة أنتويرب أن مسلحين سيطروا على الطائرة في المدينة الواقعة شمالي البلاد يوم الجمعة.

ووفقا للادعاء، كان المشتبه بهم حاجزين لرحلة الهليكوبتر التي تبدأ من أنتويرب.

وبمجرد صعودهم في الجو، هدد الرجال قائدة الطائرة /36 عاما/ بالأسلحة النارية وأجبروها على السفر إلى بروكسل والتحليق أعلى السجنين المتجاورين، وفقا لوكالة بيلجا.

وأفادت هيئة الإذاعة البلجيكية بأن الشرطة تعتقد أن الرجال أرادوا الهبوط وتهريب السجناء من السجن. ومع ذلك، لم تتمكن المروحية من الهبوط في أي من باحات السجن بسبب حجمها.

وقالت بيلجا إن الهليكوبتر نقلت الرجال بعد ذلك إلى موقف للسيارات شرقي بروكسل حيث تمكنوا من الفرار. ولم يفر أي نزلاء من أي من السجنين.

وقال ممثلو الادعاء أمس السبت إنهم استدعوا قاضي تحقيق للإشراف على التحقيق في الحادث.

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