إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة.. بوادر حرب بين أذربيجان وأرمينيا

المصدر: رويترز

قال رئيس إقليم ناجورنو قرة باغ في بيان اليوم الأحد إن الإقليم أعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة للذكور بعد اشتعال الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وتصاعد التوتر بين أرمينيا وأذربيجان بعدما قالت يريفان إن قوات أذربيجان قصفت إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي واتهمت باكو القوات الأرمينية بقصف مواقع عسكرية ومدنية لأذربيجان.

وقالت السلطات في ناجورنو كاراباخ إن مدينة ستيباناكيرت تعرضت للقصف، وحثت السكان على الابتعاد على مناطق التوترات. ووردت أنباء عن تدمير العديد من المنازل في بعض القرى ووقوع إصابات.

وتبادل الجانبان تحميل بعضهما البعض المسؤولية عما حدث

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