بعد إحراق جثته.. كوريا الشمالية تتعهد بتسليم كوري جنوبي إلى موطنه

المصدر: رويترز

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستسلم جثة رجل كوري جنوبي قتله جنودها خلال عملية تفتيش، ولكنها حذرت كوريا الجنوبية من إرسال أي سفن حربية إلى المياه الإقليمية لكوريا الشمالية، وذلك حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اعتذر يوم الجمعة، بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي إن جنوداً من كوريا الشمالية قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقوداً عليها قرب الحدود البحرية.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، في تقرير لها، هذه المسألة بأنها "حالة مروعة كان ينبغي ألا تحدث"، لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوترات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز