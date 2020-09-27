ترامب يطلق معركة ساخنة في مجلس الشيوخ

المصدر: رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً بالمحكمة العليا، ليطلق بذلك معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية.

وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال البيان، ووصف ترامب القاضية بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقاً وموهبة في أمتنا".

وإذا صدّق على تعيينها مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية، التي توفيت في 18 سبتمبر عن عمر 87 عاماً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز