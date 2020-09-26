فنزويلا تغرق في الظلام بعد انقطاع هائل للكهرباء

المصدر: د ب أ

تسبب انقطاع هائل للكهرباء في إغراق فنزويلا في ظلام يوم الجمعة، وفقا لتقارير إعلامية.

وأفادت قناة "ان تي ان 24 " الإخبارية بأن الكهرباء انقطعت في 14 ولاية على الأقل من بين أكثر من 20 ولاية فنزويلية.

وأضافت القناة أنه في بعض مناطق العاصمة كاراكاس، لم يكن هناك كهرباء لمدة 60 ساعة.

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي أمر شائع في فنزويلا، حيث تعاني البنية التحتية للكهرباء من سوء الصيانة.

لكن الانقطاع الهائل للكهرباء يوم الجمعة ذكر الفنزويليين بعام 2019، عندما عانت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تضربها أزمة اقتصادية، من سلسلة من الانقطاعات الشديدة في التيار الكهربائي.

وألقت الحكومة آنذاك باللوم على أعمال تخريب زعمت أنه تم التخطيط لها بواسطة الولايات المتحدة والمعارضة لانهيار إمدادات الطاقة.

من جانبها، ألقت المعارضة باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على عدم الاستثمار في الشبكة الوطنية وسوء الصيانة والفساد.

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