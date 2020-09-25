الصحة العالمية تحذر من نقص لقاح الإنفلونزا

المصدر: د ب أ

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم "الجمعة" إن معدل الطلب الكبير على لقاح الإنفلونزا في خضم جائحة "كوفيد-19" قد يؤدي إلى نقص في هذه اللقاحات.

ويجب على البلدان التي ليس لديها جرعات كافية من لقاح الأنفلونزا تحديد أولوياتها من أجل العاملين في المجال الصحي وكبار السن، وفق الإرشادات جديدة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت مسؤولة التطعيم في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، آن موين، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف إن الطلب على لقاح الإنفلونزا قد ارتفع حيث تسعى الدول إلى الوقاية من هذا المرض حتى تبقى أسرة المستشفيات متاحة لمرضى "كوفيد-19".

ولم تكن السلطات الصحية قادرة على تقدير الاحتياجات من لقاح الإنفلونزا بشكل سليم مسبقا لأنه كان لا بد من إصدار الأوامر قبل تسعة أشهر على الأقل من بدء موسم الأنفلونزا، وقبل بدء الجائحة.

ومع ذلك، تحدثت موين عن أنباء إيجابية من نصف الكرة الجنوبي، حيث أصيب عدد أقل بكثير من الأشخاص بالأنفلونزا مقارنة بالسنوات السابقة.

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