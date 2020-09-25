خطة بريطانية لمكافحة الاحتباس الحراري عالمياً

المصدر: د ب أ

قدّم الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، خطة على غرار "خطة مارشال"، تتضمن ست مراحل، بهدف وضع أسس أكثر رسوخاً بشأن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وحذَّر تشارلز، أمير ويلز، من أن حالة الطوارئ المناخية الحالية ستقلل من تأثير انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طارحاً خطته للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري أمس.

وحث تشارلز قادة الدول والشركات على تبني تسعير الكربون وإنهاء دعم الوقود الأحفوري ذي الآثار السلبية.

كما دعا ولي عهد بريطانيا إلى توسيع نطاق استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع العالمي في سوق تعويض الكربون، وإنشاء سوق لخدمات النظم البيئية التي من شأنها أن تضع قيمة أعلى للحفاظ على الطبيعة، داعياً إلى التوسع في التنمية الحضرية المستدامة التي تحمي البيئة.

وقال تشارلز، خلال مشاركته في قمة تأثير التنمية المستدامة التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي أمس: "مع تزايد الزخم والطموح ، نحتاج إلى الحد من البحث عن الحلول، والانتقال للبدء في العمل نحو التنفيذ الفعلي".

ولطالما دافع الأمير تشارلز عن قضايا البيئة، ودفع باتجاه فرض ضريبة كربون، فضلاً عن ممارسته ضغطاً شخصياً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما أطلق تشارلز، الذي أصيب بفيروس كورونا في مارس الماضي، منصة على الإنترنت للأفلام القصيرة تركز على حلول تغيُّر المناخ.

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