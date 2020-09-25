ألمانيا تسجل 2153 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 2153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل يوم السبت الماضي أعلى عدد إصابات جديدة في ألمانيا منذ أبريل الماضي، بواقع 2297 إصابة. وبلغت الإصابات الجديدة أمس الخميس 2143 حالة.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي.

وفي أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 280 ألفا و223 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9443 حالة، بزيادة قدرها 15 حالة مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين 248 ألفا و500 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.78 يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 7 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصلت إلى 281 ألفا و346 حالة حتى صباح اليوم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9436 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 247 ألفا و766 شخص.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 34 أسبوعا.

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