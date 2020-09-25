ترامب يقدم خطة بشأن إصلاحات الرعاية الصحية دون تفاصيل

المصدر: د ب أ

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أولى الخطوط العريضة بشأن خططه لإصلاح الرعاية الصحية، التي يتحدث عنها منذ أشهر.

ومع ذلك، لم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن كيفية تنفيذها.

والسؤال المحوري في مناقشات الرعاية الصحية الأمريكية هو ما إذا كان من الممكن الحصول على تأمين صحي حتى في ظل ظروف صحية موجودة مسبقا.

وأصبح هذا قانونًا مع إصلاحات الرعاية الصحية التي قام بها سلف ترامب باراك أوباما. ومع ذلك، تحاول إدارة ترامب إلغاء حزمة إصلاحات "اوباما كير" بالكامل.

وإذا تمكنت من ذلك، فستتأثر الحماية للأشخاص المصابين بأمراض موجودة مسبقا.

وقال ترامب إنه لن يوقع على أي قوانين لا تشمل ضمانات للأشخاص أصحاب الظروف الصحية الموجودة مسبقا.

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