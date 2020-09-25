أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوقية

المصدر: رويترز

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب مزاعم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت فرض عقوبات على قاض قالت إنه ضالع في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل اباد وأرومية ووكيل اباد.

وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز إن العقوبات استهدفت قاضيا حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري.

وقال بومبيو إن هناك تقارير عن أن سادتي، وهو قاض في الفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، كان مشرفا على إحدى محاكمات أفكاري.

وكان أبرامز قد قال في جلسة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يحرمون شعب إيران من الحرية والعدالة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أفكاري أُعدم هذا الشهر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018. ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر في القضية أواخر أغسطس.

وأثارت قضية أفكاري غضب الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي وجماعات حقوق الإنسان الدولية. كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران هذا الشهر إلى عدم إعدام المصارع.

كما تحدث بومبيو عما قال إنه احتجاز ثلاثة أمريكيين، هم باقر وسياماك نامازي ومراد طهباز، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبذل كل جهد ممكن لإعادتهم إلى بلادهم.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامجها النووي والخاص بالأسلحة لإظهار تصميمها على استئناف جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهو ما يرفضه الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون وكذلك روسيا والصين.

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