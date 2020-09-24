رئيس الاستخبارات العسكرية في ألمانيا يتخلى عن منصبه

المصدر: د ب أ

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أنه سيتم تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العسكرية الألماني (إم ايه دي)، ليحل محل الرئيس الحالي كريستوف جرام.

وسيتخلى جرام عن مهام منصبه بناء على اتفاق متبادل.

وأخطرت وزارة الدفاع ممثلي لجنة شؤون الدفاع في البرلمان بهذه الخطوة التي ترمي إلى دفع عملية الإصلاح في الجهاز والجيش قدما بعد الكشف عن سلسلة من وقائع التطرف اليميني داخل صفوف القوات المسلحة.

يذكر أن جرام رجل قانون وتولى رئاسة الجهاز منذ 2015.

وقال متحدث باسم الوزارة إن وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور " قررت أن يتخلى دكتور كريستوف جرام، بموافقته، عن مهام منصبه الشهر المقبل، ومن المنتظر أن يحال إلى التقاعد المبكر، وسيتم البت فيمن سيخلفه في غضون وقت قصير".

وأضاف المتحدث أن جهاز الاستخبارات العسكرية يضطلع بدور بارز في مكافحة التطرف اليميني داخل صفوف القوات المسلحة، وقال إن من واجباته " التعرف المبكر على الميول المتطرفة واكتشاف الأشخاص أو هياكل الشبكات المشاركة في مثل هذه التوجهات، وتحديد هويتها بشكل كامل".

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