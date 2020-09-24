آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة ليوم الخميس:

أكثر من 978 ألف وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 978,448 شخصا في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الخميس.

أصيب أكثر من 31,975,020 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 21,891,500.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 201,910 وفاة من أصل 6,934,233 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 138,977 وفاة ثم الهند مع 91149 وفاة والمكسيك مع 74949 وفاة وبريطانيا مع 41862 وفاة.

الاتحاد الاوروبي يدعو الى التحرك -دعا الاتحاد الأوروبي الخميس الدول الأعضاء إلى تشديد القيود "على الفور" في مواجهة بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحافي "على كل الدول الأعضاء اتخاذ اجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة".

وأضافت "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي".

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس أن سبع دول أوروبية من بينها إسبانيا "تثير قلقا شديدا" مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء مرض كوفيد-19.

والدول السبع هي إلى جانب إسبانيا، رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا فضلا عن مالطا.

- إصابات كوفيد-19 الجديدة في اعلى مستوى لها في موسكو-سجلت موسكو الخميس أعلى عدد من الاصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 منذ نهاية يونيو (1050 حالة) ما يثير مخاوف من موجة ثانية في البلاد.

غضب في فرنسا على خلفية فرض قيود

أثار اعلان فرض قيود مساء الاربعاء في عدة مدن فرنسية غضب عدد من النواب والمسؤولين الاقتصاديين.

وكانت الاجراءات صارمة خصوصا في مرسيليا (جنوب) مع إغلاق تام للحانات

والمطاعم السبت. وفي مدن كبرى اخرى منها باريس سيحظر تجمع أكثر من 10 اشخاص في الاماكن العامة.

إغلاق دور العبادة في إسرائيل

قررت الحكومة الاسرائيلية تشديد تدابير العزل المعمول بها منذ حوالي أسبوع.

واعتبارا من الجمعة ستغلق دور العبادة اليهودية باستثناء يوم الغفران وسيسمح فقط للقطاعات "الأساسية" بمزاولة انشطتها وستكون التظاهرات والصلوات في الخارج محدودة بعشرين شخصا وعلى مسافة تقل عن كلم من مكان السكن.

تطبيق لتتبع المخالطين في بريطانيا

أطلقت الحكومة في انكلترا وويلز تطبيقها لتتبع المخالطين بعد أربعة أشهر من الموعد المقرر اصلا. ولأيرلندا الشمالية وأستكتلندا نظامهما الخاص.

والتدابير التي أعلنها قبل يومين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دخلت حيز التنفيذ الخميس على ان تغلق الحانات والمطاعم التي يسمح فيها فقط خدمة تقديم الوجبات جلوسا اعتبارا من الساعة 22,00 في بريطانيا مع تشجيع العمل عن بعد.

قيود في ميونيخ

قررت بافاريا (جنوب المانيا) تشديد قيودها في ميونيخ حيث بات وضع الكمامة إلزاميا في قسم من وسط المدينة اعتبارا من الخميس.

وحق التجمع بات محدودا باسرتين أو خمسة اشخاص لا تربطهم علاقة قربى.

تليين شروط الدخول إلى الصين

قررت الصين تليين شروط الدخول إلى أراضيها للأجانب الذين يحملون بعض تراخيص الاقامة وهي مرحلة اضافية نحو عودة المقيمين العالقين خارج البلاد بسبب الوباء.

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