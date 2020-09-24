وكالات أممية: المعلومات المضللة عن كورونا تودي بأرواح

المصدر: د ب أ

حذرت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء من الضرر الذي تحدثه المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالات أخرى في بيان مشترك إن "المعلومات المضللة تتسبب في فقدان الأرواح. بدون الثقة المناسبة والمعلومات الصحيحة، لا يتم استخدام الاختبارات التشخيصية ولن تحقق حملات التطعيم (أو الحملات للترويج للقاحات فعالة) أهدافها، وسيستمر الفيروس في الانتشار".

وقالت الهيئات الأممية إن المعلومات المضللة تضخم خطاب الكراهية وتعزز من خطر اندلاع صراعات وحدوث انتهاكات حقوقية وتهدد آفاق تقدم الديمقراطية.

ودعت المنظمات دول العالم إلى وضع وتنفيذ خطط عمل لتعزيز الترويج للمعلومات الدقيقة ومنع انتشار المعلومات الخاطئة.

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