1769 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

المصدر: د ب أ

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 275 ألفا و927 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9409 حالات، بزيادة قدرها 13 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء. وبلغ عدد المتعافين نحو 245 ألفا و400 متعاف.

وكان المعهد سجل يوم السبت الماضي أعلى عدد إصابات يومية جديدة منذ أبريل الماضي، بواقع 2297 حالة. وكتب المعهد في تقريره أول أمس الأحد: "بعد استقرار مؤقت لعدد الحالات على مستوى مرتفع، يمكن حاليا ملاحظة زيادة أخرى في حالات العدوى بين السكان في ألمانيا".

وبلغت أعداد الإصابة ذروتها في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع نيسان/أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا. وتراجعت الأعداد بشكل كبير في أيار/مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية تموز/يوليو الماضي.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الألفي إصابة مجددا في أغسطس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها يرتبط أيضا بعدد الأشخاص الذين يخضعون للتحليل.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 92ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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