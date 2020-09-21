المراكز الأمريكية تتراجع عن التحذير من انتقال كورونا عبر الهواء

المصدر: رويترز

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أنها نشرت إرشادات عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد من خلال جزيئات محمولة جواً بطريق الخطأ، مؤكدةً أنها ستقوم بتحديث توصياتها.

وقالت: "نسخة مسودة من تغييرات مقترحة لهذه التوصيات نُشرت بالخطأ على الموقع الرسمي للمراكز".

ولم تردَّ المراكز حتى الآن على طلب رويترز التعليق على موعد تحديث الإرشادات.

وكانت الإرشادات، التي سحبتها المراكز بعد نشرها على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، توصي بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

وحذرت المراكز من أن كوفيد-19 يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جواً قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على ست أقدام.

لكن الإرشادات الآن تشير إلى أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي يصل إلى من هم في الجوار عن طريق الفم أو الأنف.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تراقب "الأدلة الناشئة" على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

وقال مسؤول، اليوم، إن المنظمة لم تغير سياستها بشأن انتقال فيروس كورونا من خلال الهباء الجوي.

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