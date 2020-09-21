إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ أوائل يونيو

المصدر: رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد بواقع 3341 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أوائل يونيو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 425481 إصابة.

وأضافت سيما سادات لاري إن 177 توفوا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الرسمي إلى 24478 في إيران، التي تعتبر من أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي قد قال الأسبوع الماضي إن البلاد بأكملها في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع حالات الإصابات والوفيات اليومية بمعدلات تنذر بالخطر.

وحذر مسؤولو الصحة الإيرانيون من حدوث موجة تفش ثالثة للوباء، في حين عزت الحكومة ارتفاع عدد الإصابات جزئيا إلى انخفاض الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وبالرغم من مخاوف تفشي الفيروس، أعيد فتح المدارس في 5 سبتمبر أمام 15 مليون طالب، بالرغم من أن وزارة التعليم قالت في وقت لاحق إن حضور الفصول الدراسية ليس إلزاميا على الأطفال.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز