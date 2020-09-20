أمريكا تجري أكثر من مليون اختبار في يوم واحد للكشف عن كورونا

المصدر: رويترز

أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا مسجلة بذلك رقما قياسيا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد، لكن خبراء مختلفين قالوا إن البلاد تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

وطبقا لبيانات من مشروع رصد مرض كوفيد-19 التطوعي فقد أجرت الولايات المتحدة مليون و61411 اختبارا يوم السبت.

ويأتي هذا الرقم القياسي بعد تراجع عدد الاختبارات لعدة أسابيع. وأجرت الولايات المتحدة اختبارات لعدد بلغ في المتوسط 650 ألفا يوميا خلال الأسبوع الذي انتهي في 13 سبتمبر بتراجع عن الذروة التي تم تسجيلها في أواخر يوليو تموز وتجاوزت 800 ألف اختبار يوميا.

ومنذ بدء الجائحة أدى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

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