الصين ترصد فيروس كورونا على عبوات حبار مستورد

المصدر: رويترز

قالت السلطات الصحية في مدينة فويي بإقليم جيلين شمال شرق الصين اليوم الأحد إن سلطات الإقليم رصدت فيروس كورونا المستجد على عبوة حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه على الخضوع لفحص الفيروس.

وقال مكتب الصحة في مدينة فويي، على حسابه الرسمي على موقع وي تشات، اليوم الأحد إن إحدى تلك العبوات وصلت إلى المدينة عبر تشانغتشون عاصمة الإقليم.

وطلب المكتب ممن اشتروا الحبار المستورد من متجر محلي لبيع المأكولات البحرية المجمدة في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس، وتناولوه بأن يبلغوا سلطات الحي ويسعوا للحصول على فحص كوفيد-19.

وقال مكتب مدينة تشانغتشون للحماية من كوفيد-19 إن الحبار جرى استيراده من روسيا من خلال شركة في مدينة هانتشون وجلب إلى عاصمة الإقليم.

وقال إدارة الجمارك الصينية يوم الجمعة إنها ستوقف عمليات الاستيراد من الشركات لأسبوع إذا ثبت رصد فيروس كورونا في منتجات الأغذية المجمدة، كما سيجري إيقافها لشهر إذا جرى رصد الفيروس في منتجات إحدى شركات الاستيراد لثلاث مرات أو أكثر.

وسجل البر الصيني الرئيسي مؤخرا حالات إصابة قليلة جدا بالفيروس الذي ظهر لأول مرة أواخر العام الماضي في إقليم ووهان الصيني، حيث سجلت عشر إصابات جديدة فقط بالفيروس أمس السبت. وتقول السلطات إن معظم الحالات التي يجري الكشف عنها مؤخرا تأتي من مسافرين وصلوا إلى الصين من دول أخرى.

وفي أغسطس، قالت السلطات المحلية في مدينتين صينيتين إنها عثرت على آثار للفيروس في شحنات من الأطعمة المجمدة المستوردة. وقالت منظمة الصحة العالمية آنذاك إنها لم ترصد أي دلائل على انتشار مرض كوفيد-19 عن طريق الطعام أو العبوات.

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