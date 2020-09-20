ترامب يعتزم السماح لتطبيق تيك توك العمل في أمريكا

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أغسطس.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه "سيبارك" الاتفاق مع شركة أوراكل بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

ويستخدم حوالي 100 مليون أمريكي تطبيق تيك توك. وقد عبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.

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