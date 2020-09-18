بيع علاج كورونا بوصفة طبية في صيدليات روسيا

المصدر: رويترز

وافقت روسيا على استخدام عقار كورونافير من إنتاج شركة آر-فارم في علاج المرضى بالعيادات الخارجية الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى متوسطة بمرض كوفيد-19، مع إمكانية توفير الدواء المضاد للفيروسات في الصيدليات بأنحاء البلاد الأسبوع القادم على أقرب تقدير، حسبما قالت الشركة اليوم الجمعة.

وتأتي الموافقة على استخدام كورونافير كعلاج بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر، وهو أفيفافير، في مايو.

ويستند العقاران على أساس عقار فافيبيرافير الذي تم تطويره في اليابان، ويستخدم هناك على نطاق واسع باعتباره الأساس للعلاجات المضادة للفيروسات.

وإعلان آر-فارم علامة أخرى على أن روسيا تسعى بقوة لاحتلال موقع الصدارة على مستوى العالم في الحرب على فيروس كورونا. وتقوم بالفعل بتصدير اختباراتها للكشف عن مرض كوفيد-19، وفازت بعدة صفقات دولية لتوفير إمدادات لقاح سبوتنيك-5.

وقالت آر-فارما إنها حصلت على الموافقة الخاصة بكورونافير بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضا.

وتمت الموافقة على الدواء لأول مرة للاستخدام في المستشفيات في يوليو تموز، بحسب سجل حكومي.

وأفيفافير متاح في المستشفيات منذ يونيو حزيران لكنه غير متوفر حتى الآن بالصيدليات.

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