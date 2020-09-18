الدنمارك تتوسع في فرض قيود كورونا

المصدر: د ب أ

تقوم الدنمارك حاليا بتوسيع نطاق القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا والمطبقة بالفعل في منطقة كوبنهاجن لتشمل الدولة بأكملها وستفرض تدابير إضافية بعد ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.

وأعلنت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنه سيتعين إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات بحلول الساعة العاشرة مساء على مستوى البلاد اعتبارا من غد السبت.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع زوار المطاعم والحانات وضع قناع من الآن فصاعدا، ويمكن خلعه بمجرد أن يجلس العميل.

وقالت فريدريكسن إن الحد الأقصى لعدد المشاركين في الاجتماعات والتجمعات سينخفض أيضا إلى 50 شخصا، مضيفة أنه ستكون هناك استثناءات لهذه القاعدة في الفعاليات التي تتمتع بسعات محددة مخصصة للجلوس، مثل مباريات كرة القدم.

ودعت رئيسة الوزراء الموظفين للعمل من المنزل إن أمكن. وأضافت أن التواصل الاجتماعي يجب أن يكون محدودا بشكل عام، ويجب تجنب وسائل النقل العام خلال ساعات الذروة.

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