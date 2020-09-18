بعد معاناة 10 أيام.. مهاجرون يقفزون في البحر قرب ساحل صقلية

المصدر: د ب أ

قفز عشرات المهاجرين، اليوم، من متن سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" للوصول إلى ساحل صقلية، بعد أن انتظروا في البحر عدة أيام دون أن يسمح ميناء للسفينة بالرسو.

وقفز أكثر من 48 شخصاً إلى الماء بسترات النجاة محاولين السباحة إلى الشاطئ، بعد أن أنقذ خفر السواحل الإيطالي 76 آخرين قفزوا قبل ذلك من السفينة، حسبما كتبت "أوبن آرمز" عبر موقع تويتر.

وتنتظر سفينة "أوبن آرمز"، التي كانت تقل في الأصل 278 مهاجراً، خارج ميناء باليرمو عاصمة صقلية منذ أيام للسماح لركابها بالنزول.

وكتبت "أوبن آرمز" عبر تويتر: "تزداد معاناة ضيوفنا وطاقمنا على متن السفينة".

وظل المهاجرون على متن القارب نحو 10 أيام، بعد أن رفضت مالطا أيضاً استقبالهم.

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