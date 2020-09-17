الهند تسجل قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا
سجلت الهند قفزة جديدة في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا ، حيث أعلنت عن 97894 حالة إضافية ، فضلا عن 1132 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة.
وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت كذلك إلى 83198 حالة ، بحسب الصحيفة.
وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة في قائمة أكثر دول العالم تسجيلا للإصابات ، بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.
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