الهند تسجل قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت الهند قفزة جديدة في أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا ، حيث أعلنت عن 97894 حالة إضافية ، فضلا عن 1132 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت كذلك إلى 83198 حالة ، بحسب الصحيفة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة في قائمة أكثر دول العالم تسجيلا للإصابات ، بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز