غوتيريش يدق ناقوس الخطر: انقذوا المناخ

المصدر: د ب أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ.

وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تستمر حرائق الغابات المدمرة والعواصف والفيضانات في ترك آثار الموت والدمار في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "أحث القادة على مراعاة الحقائق، والوحدة خلف العلم واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ".

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن حوض المحيط الأطلسي يشهد موسما قياسيا من الأعاصير، في الوقت الذي يكافح فيه الساحل الغربي للولايات المتحدة أكبر حرائق غابات حتى الآن، مثلما أنهى نصف الكرة الشمالي موجة حر تاريخية.

وقالت المنظمة الأممية إن درجات الحرارة خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس سجلت رقما قياسيا جديدا خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأفادت إحصاءات أمريكية بأنه في الوقت ذاته، ارتفعت درجة الحرارة العالمية في الفترة نفسها بمقدار 92ر0 درجة أعلى من متوسط درجات الحرارة التي شهدها القرن العشرين، مما يجعلها ثالث أكثر الفترات حرارة على الإطلاق، حسبما ذكرت المنظمة.

ووقعت ستة من أكبر حرائق الغابات التي تم تسجيلها على الإطلاق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا العام.

وفي الوقت نفسه، أدى وجود خمسة أعاصير مدارية فوق المحيط الأطلسي هذا الأسبوع إلى معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد متزامن من الأعاصير في المنطقة.

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