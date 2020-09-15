البرازيل تعلن الطوارئ مع اشتعال حرائق في أكبر أراض رطبة بالعالم

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ في ولاية ماتو غروسو دو سول، بسبب حرائق في بانتانال، أكبر الأراضي الرطبة بالعالم.

ونُشر مرسوم وزاري بإعلان حالة الطوارئ.

ويعني المرسوم أن حكومة الولاية يمكن أن تتلقى أموالا اتحادية لجهود الإغاثة ومكافحة النيران، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولم يتضح على الفور قدر التمويل الذي ستحصل عليه الولاية وموعده.

ويشارك في مكافحة الحرائق سلطات البيئة وجنود ورجال إطفاء محليون.

ومنذ يناير وحتى يوم الأحد، تم تسجيل 14 ألفا و489 مصدرا للحرائق، مقارنة بـ 4699 في نفس الإطار الزمني من العام الماضي.

ودمرت الحرائق بالفعل 10% من بانتانال هذا العام.

وعلى غرار منطقة الأمازون ، فإن منطقة بانتانال مهددة أيضا بالاستيلاء على الأراضي لمراعي الماشية وزراعة فول الصويا.

وتمتد بانتانال من ولاية ماتو غروسو دو سول عبر ماتو غروسو وإلى الدولتين المجاورتين للبرازيل، بوليفيا وباراغواي.

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