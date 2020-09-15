كوريا الجنوبية تسعى إلى تأمين لقاح كورونا المستجد لحوالي 60% من السكان

المصدر: د ب أ

أفادت وزارة الصحة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء بأن البلاد تسعى إلى تأمين لقاح فيروس كورونا المستجد لما يبلغ 30 مليون شخص أو ما يعادل 60% تقريبا من سكان البلاد.



وبموجب خطة اللقاح التي ناقشها اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جونج سيه -جيون تسعى البلاد إلى تأمين اللقاح لـ 10 مليون شخص، عبر مؤسسة "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح العالمي "جافي" وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.



وستؤمن البلاد الكمية الباقية عن طريق الاتفاقات مع شركات خاصة، وفقا للوزارة.



ويعتقد أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين من اللقاح لاكتساب مناعة ضد الفيروس، حسب يونهاب.



وقالت الوزارة إنه بناء على الطلب والتقدم الذي أحرزته شركات الأدوية المحلية، ستسعى البلاد إلى تأمين اللقاح لـ20 مليون شخص آخرين ما سيسمح للجميع بتلقي اللقاح.



وقالت الوزارة إن اللقاحات التي تسعى كوريا إلى تأمينها ستحدد وفقا للسلامة والفعالية والسعر وتوقيت إتاحة استخدامها.



ورصدت كوريا الجنوبية يوم أمس 106 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 22285 إصابة. وبلغ عدد الوفيات 367 حالة وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز