نفاد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في إنجلترا

المصدر: د ب أ

من المتوقع أن تتعرض منظومة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة، التي تواجه مشاكل، لانتقادات جديدة بعد أن كشفت محطة (إل بي سي) الإذاعية أن اختبارات الكشف عن الفيروس الفتاك لم تعد متوافرة في أي من بؤر تفشي الفيروس الرئيسية في إنجلترا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المحطة القول أمس الاثنين بأنه لم يعد متوفرا أي نوع من الفحوصات في بولتون وسالفورد وبرادفورد وبلاكبيرن وأولدهام وبريستون وبيندل وروشديل وتاميسايد أو مانشستر.

وحاول أحد مراسلي المحطة حجز اختبار للكشف عن الفيروس في جميع المواقع الـ 10، ولكنه عجز عن ذلك حسبما أفادت المحطة.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستمرار توفير الاختبارات، واعدا بنظام "يفوق ما هو متبع في العالم".

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