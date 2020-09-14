برلسكوني يخرج من المستشفى اليوم بعد علاجه من كورونا

المصدر: د ب أ

من المقرر أن يخرج رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني من المستشفى اليوم الاثنين، وذلك بعد عشرة أيام من تلقيه العلاج لإصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم حزب إيطاليا إلى الأمام الذي يترأسه برلسكوني إنه من المتوقع خروج رئيس الوزراء الأسبق / 83 عاما/ من مستشفى سان رافائيل في ميلانو".

ولم يقل المتحدث ما إذا كان بيرلسكوني قد تعافى بصورة كاملة من الفيروس، أو ما إذا كان سوف يستكمل علاجه في المنزل.

وكان برلسكوني قد دخل المستشفى في الرابع من سبتمبر الجاري.

وكان الأطباء قد شخصوا إصابته بالتهاب رئوي مضاعف ناجم عن إصابته بفيروس كورونا، وقالوا إن إصابته خطيرة.

وقال برلسكوني الأسبوع الماضي" أعتقد أن هذه أسوأ تجربة في حياتي"، مضيفا " أنه فعلا فيروس مروع، ولا أتمنى أن يمر أي شخص بموقف مثل هذا".

ويأتي خروج برلسكوني من المستشفى في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والإقليمية المقررة يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري، حيث شارك في عدة فعاليات خاصة بالحزب من سريره بالمستشفى.

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