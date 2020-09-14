كوريا الجنوبية تسجل 109 حالات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 98 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى 22 ألفا و 285 حالة.

ويشار إلى أن هذا هو اليوم الـ12 على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية حالات إصابة بالفيروس أقل من 200 حالة.

وقد بدأت السلطات الكورية في تخفيف القيود المفروضة في منطقة سول الكبرى، مما يتيح عمل المطاعم والمقاهي والمنشآت الأخرى بصورة طبيعية في ظل إجراءات وقائية أكثر صرامة.

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