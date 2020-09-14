سوجا يفوز بزعامة الحزب الحاكم في اليابان ليتولى رئاسة الحكومة

المصدر: رويترز

فاز يوشيهيدي سوجا في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا للوزراء في تصويت برلماني هذا الأسبوع.

سوجا (71 عاما) حليف قديم لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شينزو آبي وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو ثماني سنوات.

وقال سوجا إنه سيسير على نهج آبي المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير ويواصل الإنفاق الحكومي والإصلاحات ويعتمد نهجا دبلوماسيا يرتكز على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان.

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