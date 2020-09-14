إصابات كورونا بالهند ترتفع بشكل مخيف وتصل إلى 4.85 مليون حالة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم الاثنين تسجيل 92071 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 4.85 مليون حالة.

وتحتل الهند ثاني أكثر دول العالم سكانا المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي عدد حالات الإصابة ولكنها تسجل عدد حالات إصابة يومية أكثر من الولايات المتحدة منذ منتصف أغسطس.

وتعد حالات الوفاة منخفضة نسبيا مقارنة بعدد حالات الإصابة ولكن تشهد ارتفاعا.

وقالت الوزارة إن أكثر من 1100 توفوا جراء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجمل عدد حالات الوفاة بسبب هذا المرض إلى 79722 حالة.

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