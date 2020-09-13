ألمانيا تسجل 948 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

ولكن هذا العدد لا يعد معبرا بشكل كاف عن الوضع بالنظر إلى معدل الحدوث الفعلي للعدوى؛ فوفقا لخبرات سابقة يقل غالبا تسجيل الأعداد الجديدة في أيام الأحد من كل أسبوع؛ لأن ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

وأوضح المعهد اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ حتى الآن 259428 حالة على الأقل منذ بداية تفشي كورونا في ألمانيا، لافتا إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 9349 حالة، وزاد عدد الوفيات بذلك بحالتين منذ أمس السبت.

وبحسب تقديرات المعهد حتى صباح اليوم، تغلب 231400 شخص تقريبا على الإصابة بالفيروس في ألمانيا.

وطبقا لتقديرات المعهد أيضا، فإن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالعدوى بلغ أمس السبت 1.15، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 1.00، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل الفيروس لأكثر من شخص آخر في المتوسط.

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