بريطانيا تسجل 3497 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المملكة المتحدة سجلت اليوم 3497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19.

وفى الوقت ذاته أفاد موقع وورلد ميتر المعني بالإحصاءات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بلغ 365 ألفا و 174 حالة اليوم السبت.

وأشارت بيانات الموقع إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفا و 623 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة، فيما وصل عدد الحالات الخطرة إلى 79 حالة.

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