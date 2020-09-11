مقتل 16 في حرائق غابات أمريكا وإجلاء نصف مليون في أوريجون

المصدر: رويترز

قالت السلطات إن أوامر صدرت بإجلاء نحو نصف مليون شخص في ولاية أوريجون الأمريكية نتيجة عشرات حرائق الغابات الضخمة التي تزكيها الرياح والتي اجتاحت ولايات الساحل الغربي للولايات المتحدة اليوم الجمعة ودمرت مئات المنازل كما أودت بحياة 16 على الأقل خلال الأيام الماضية.

وذكرت الشرطة أن 11 لقوا حتفهم في الحرائق في ولاية كاليفورنيا، بينما لقي أربعة حتفهم في أوريجون منذ يوم الاثنين ولقي طفل يبلغ من العمر عاما واحدا حتفه في ولاية واشنطن.

وقال مكتب إدارة الأزمات في أوريجون إن عدد من صدرت الأوامر بإجلائهم في الولاية وحدها قفز إلى نحو 500 ألف يمثلون نحو ثمن إجمالي عدد السكان بينما تعرضت ضواحي مدينة بورتلاند لتهديد أكبر حريق في الولاية.

وشردت الحرائق الآلاف أيضا إلى الشمال والجنوب في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا.

وتعرضت أوريجون لأكبر الأضرار من قرابة مئة حريق كبير مشتعلة في ولايات الغرب الأمريكي من بينها قرابة 36 حريقا في أوريجون يكافحها نحو 3000 من أفراد الإطفاء ويقول مسؤولون إن هناك حاجة إلى مثليهم.

وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في حريق واحد على الأقل اشتعل في أشلاند بأوريجون على حدود كاليفورنيا وأتى على عدة مئات من المنازل، بحسب تاي أوميرا قائد الشرطة في أشلاند.

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